В Литве началась крупная забастовка педагогов, некоторые пойдут в Вильнюс пешком из своих городов

В Литве один из профсоюзов педагогов объявил бессрочную забастовку, ее члены выходят на акцию в Вильнюсе и пешком пойдут в столицу из других городов.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Литовский профсоюз работников образования LŠDPS объявил с пятницы бессрочную забастовку с требованием улучшения условий труда.

LRT

Глава ассоциации заявил, что забастовка может продолжаться и до месяца. Участие в ней принимают около 3 тысяч работников сферы.

LRT

На 12 часов забастовщики готовят акцию протеста под зданием правительства в Вильнюсе, для участия в ней некоторые учителя приехали из Клайпеды и других городов. К ним планирует выйти министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас.

Некоторые участники для привлечения внимания решили пешком идти в столицу из своих городов и сел, такие учителя прибудут в Вильнюс через неделю и позже. Так, руководитель профсоюза с группой из 10 учителей будут идти из города Зарасай на северо-востоке Литвы, это около 150 километров.

Перед этим в четверг Минобразования объявило о достижении договоренности с четырьмя профсоюзами педагогов – всех, с которыми вели переговоры, кроме LŠDPS. Договоренность предусматривает двухэтапное повышение заработной платы с 2024 года в целом на 21%.

Напомним, в начале лета в Румынии учителя забастовками добились повышения зарплаты.