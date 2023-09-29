У Литві почався великий страйк освітян, деякі підуть до Вільнюса пішки зі своїх міст

У Литві одна з профспілок освітян оголосила безстроковий страйк, її члени виходять на акцію у Вільнюсі та пішки підуть до столиці з інших міст.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Литовська профспілка працівників освіти LŠDPS оголосила з п’ятниці безстроковий страйк з вимогою покращення умов праці.

LRT

Очільник асоціації заявив, що страйк може тривати і до місяця. Участь у ньому беруть близько 3 тисяч працівників сфери.

LRT

На 12 годину страйкарі готують акцію протесту під будівлею уряду у Вільнюсі, для участі у ній деякі вчителі приїхали з Клайпеди та інших міст. До них планує вийти міністр освіти, науки і спорту Гінтаутас Якштас.

Деякі учасники для привернення уваги вирішили пішки йти до столиці зі своїх міст і сіл, такі вчителі прибудуть до Вільнюса через тиждень і пізніше. Так, керівник профспілки з групою із 10 вчителів будуть йти з міста Зарасай на північному сході Литви, це близько 150 кілометрів.

Перед цим у четвер Міносвіти оголосило про досягнення домовленості з чотирма профспілками освітян – усіх, з якими вели перемовини, окрім LŠDPS. Домовленість передбачає двоетапне підвищення заробітної плати з 2024 року загалом на 21%.

Нагадаємо, на початку літа у Румунії вчителі страйками домоглися підвищення зарплати.



