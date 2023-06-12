У Румунії вчителі страйками домоглися підвищення зарплати

У Румунії вчителі припинять тритижневий загальний страйк після того, як уряд частково задовольнив їхні вимоги щодо заробітної плати.

Про це заявили в понеділок румунські профспілки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Профспілки освітян вимагали підвищення заробітної плати на 25% для всіх працівників, а також – інвестицій для покращення інфраструктури та навчального приладдя, і підвищення заробітної плати для нових вчителів щонайменше до середнього рівня по країні.

Новий вчитель в Румунії отримує трохи менше за 2400 леїв (521 долар США) на місяць, що не набагато більше від половини середньої зарплати по країні, яка становить 4554 леї.

У понеділок уряд надзвичайним декретом підвищить заробітну плату вчителів на 25% з червня, оцінюючи фінансові витрати на цей крок в 2,7 мільярда леїв (586,10 млн доларів США).

Він також надасть викладацькому складу одноразові щорічні премії завдяки фінансуванню ЄС до 2027 року.

У той самий час уряд вирівняє зарплати нових вчителів до середньої по країні лише поетапно з 2024 року відповідно до нового законопроєкту про заробітну плату в державному секторі, який ще має бути оприлюднений і затверджений.

Румунські вчителі оголосили страйк 22 травня вперше з 2005 року, і тисячі людей протестували в містах Румунії в умовах двозначної інфляції і високих процентних ставок, а також низької довіри до державних інституцій.

Черговий масштабний протест вчителів відбувся 10 червня.

Працівники охорони здоров'я, поліції і залізниці також влаштували акції протесту з приводу оплати праці, нестачі кадрів і умов праці, попереджаючи про можливі страйки.

Цього року уряд Румунії зібрав менше доходів, ніж планував, і перебуває під тиском необхідності знизити бюджетний дефіцит до рівня, нижчого за встановлений Європейською комісією граничний показник у 3% ВВП до кінця 2024 року.