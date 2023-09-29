Столтенберг прокомментировал заявление Польши о поставках оружия для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Польша найдет пути решения разногласий с Украиной, и они не будут влиять на ее военную поддержку Киева.

Об этом Столтенберг заявил в пятницу в интервью агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Я ожидаю и я уверен, что Украина и Польша найдут способ решить эти вопросы (противоречия. – Ред.) без негативного влияния на военную поддержку Украины", – сказал генсек НАТО.

Напомним, на фоне зернового кризиса с Украиной премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий усилил свою риторику 20 сентября, заявив, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и поэтому не оказывает военной помощи Киеву.

Его слова стали реакцией на эмоциональное заявление украинского президента Владимира Зеленского во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, где тот обвинил "некоторых в Европе" в подготовке "сцены для московского актера".

После того в польском правительстве уточнили, что Варшава сейчас осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам с Украиной

Польский президент Анджей Дуда заявил, что слова Моравецкого о прекращении военной помощи Украине из-за необходимости перевооружения вырвали из контекста.