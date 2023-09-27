47% процентов поляков поддержали резонансное заявление Моравецкого об оружии для Украины

Заявление главы польского правительства Матеуша Моравецкого о том, что Польша больше не передает Украине оружие, поскольку сама занимается перевооружением, разделило поляков: почти половина респондентов положительно оценили эти слова.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный IBRiS по заказу Rzeczpospolita и RMF FM, пишет "Европейская правда".

47,2% респондентов хорошо восприняли заявление Моравецкого, в то время как 44,5% оценили его плохо. 8,3% не определились с ответом.

Группа, которая положительно восприняла слова Моравецкого, – это прежде всего сторонники правительственного лагеря (71%) и лишь 30% сторонников оппозиции. Такого же мнения придерживаются 48% тех, кто не определился со своим выбором перед голосованием 15 октября.

Хорошо оценивают слова Моравецкого преимущественно мужчины (51%), люди в возрасте от пятидесяти лет (60%), жители сельской местности (60%), люди с низким уровнем образования (67%). Они в основном получают информацию из новостей государственной телекомпании TVP (75%) или TVP Info (72%). На последних парламентских выборах эти люди голосовали за "Право и Справедливость" (75%) или ультраправую "Конфедерацию".

На фоне зернового кризиса с Украиной премьер-министр Польши усилил свою риторику 20 сентября, заявив, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и поэтому не оказывает военной помощи Киеву.

Его слова стали реакцией на эмоциональное заявление украинского президента Владимира Зеленского во время выступления на Генеральной ассамблее ООН.

После того в польском правительстве уточнили, что Варшава сейчас осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам с Украиной

Польский президент Анджей Дуда заявил, что слова Моравецкого о прекращении военной помощи Украине из-за необходимости перевооружения вырвали из контекста.