Чехия направляет в Молдову военного атташе из-за войны России

Чехия создала должность военного и авиационного атташе для работы в Молдове в ответ на ситуацию с безопасностью, сложившуюся в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило "Чешское радио".

В задачи военного дипломата войдут укрепление отношений в сфере обороны и поддержка чешской индустрии, связанной с безопасностью.

Как сообщил "Чешскому Радио" посол Чехии в Молдове Станислав Казецкий, информацию о направлении в страну военного атташе подтвердило и Министерство обороны.

"Это стало ответом на глобальную ситуацию с безопасностью, сложившуюся после вторжения России в Украину", – сообщил пресс-секретарь ведомства Давид Яреш.

Дипломат приступит к работе в посольстве Чехии в Кишиневе уже в сентябре. Фамилию атташе Минобороны не сообщает.

"Молдова – одна из стран, которые больше всего пострадали от текущих событий. Чехия, как и многие другие государства, углубляет сотрудничество с Молдовой и поддерживает ее интеграцию в Европейский Союз", – сказал Яреш.

Создание должности военного атташе является результатом соглашения, достигнутого между премьер-министром Чехии Петром Фиалой и президентом Молдовы Майей Санду.

В различных посольствах Чехии работают около трех десятков чешских военных атташе.

Напомним, в конце июля парламент Молдовы поддержал представление правительства о продлении режима чрезвычайного положения еще на 60 дней в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.