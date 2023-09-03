Чехія направляє до Молдови військового аташе через війну Росії

Чехія створила посаду військового та авіаційного аташе для роботи в Молдові у відповідь на ситуацію з безпекою, що склалась внаслідок повномасштабного вторгнення Росії до України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило "Чеське радіо".

До завдань військового дипломата увійдуть зміцнення відносин у сфері оборони та підтримка чеської індустрії, пов'язаної з безпекою.

Як повідомив "Чеському Радіо" посол Чехії в Молдові Станіслав Казецький, інформацію про направлення в країну військового аташе підтвердило і Міністерство оборони.

"Це стало відповіддю на глобальну безпекову ситуацію, що склалася після вторгнення Росії в Україну", – повідомив прессекретар відомства Давид Яреш.

Дипломат приступить до роботи в посольстві Чехії в Кишиневі вже у вересні. Прізвище аташе Міноборони не повідомляє.

"Молдова – одна з країн, які найбільше постраждали від поточних подій. Чехія, як і багато інших держав, поглиблює співробітництво з Молдовою і підтримує її інтеграцію до Європейського Союзу", – сказав Яреш.

Створення посади військового аташе є результатом угоди, досягнутої між прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та президенткою Молдови Маєю Санду.

У різних посольствах Чехії працюють близько трьох десятків чеських військових аташе.

Нагадаємо, наприкінці липня парламент Молдови підтримав подання уряду про продовження режиму надзвичайного стану ще на 60 днів у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Режим надзвичайного стану уперше ввели в країні 24 лютого 2022 року через російське вторгнення в Україну. Відтоді надзвичайний стан у Молдові неодноразово продовжували. Очікують, що він діятиме доти, доки в Україні триває війна.