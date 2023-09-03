СМИ: Уоллес спровоцировал дипломатический скандал с США из-за вертолетов

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес мог спровоцировать дипломатический скандал с США после того, как угрожал отменить заказ на военные вертолеты американского производства, предназначенные для британских спецназовцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Sunday Times.

В конфликт были втянуты послы обеих стран, а также британское правительство, которое пыталось разрядить напряженность.

В материале издания говорится, что в последние недели пребывания в должности Уоллес настаивал на отмене многомиллиардного контракта, который предусматривает закупку 14 вертолетов большой дальности Chinook H-47 производства компании Boeing.

В письме от 10 августа к главе Пентагона Ллойду Остину Уоллес четко дал понять, что рассматривает возможность отмены сделки.

По данным источников издания, Уоллес начал выражать серьезные опасения относительно этой сделки. Во время внутренних обсуждений он предложил отменить ее в рамках мер по сокращению расходов, чтобы уменьшить давление на ограниченный бюджет Министерства обороны.

В то же время один из членов британского правительства назвали это предложение "безумным".

Один из собеседников издания заявил: "Казалось, что он (Уоллес – ред.) пытается разозлить американцев. Безусловно, некоторые восприняли это именно так".

Еще один источник отметил, что этот шаг привел к тому, что прогресс в заключении сделки остановился: "Все поняли, что это безумие, и мы сидели над этим вопросом все лето. Это, безусловно, вызвало обострение".

На этом фоне посол США в Великобритании Джейн Хартли 1 августа написала письмо британскому правительству, в котором просила прояснить будущее соглашения. Там ей дали гарантии.

Отдельно посол Великобритании в США Карен Пирс получила сообщение из Вашингтона, после чего она предупредила свое правительство, что отменять соглашение было "плохой идеей".

Источник сообщил, что британские чиновники также пытались заверить своих американских коллег, что вопрос будет решен, когда Уоллес уйдет из правительства.

По данным источников издания, для преемника Уоллеса на посту министра обороны Гранта Шаппса соглашение с США является одним из важнейших вопросов.

Напомним, 31 августа Бен Уоллес официально ушел в отставку с должности главы британского Минобороны. Его место занял Грант Шаппс.