Сунак назвал имя нового министра обороны Британии

Грант Шеппс стал новым министром обороны Великобритании после отставки Бена Уоллеса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило ведомство премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Это уже пятая должность Шеппса в правительстве за год. Ранее он был министром транспорта при Борисе Джонсоне, короткое время работал министром внутренних дел при Лиз Трасс, министром по вопросам бизнеса до того, как стал министром энергетической безопасности при Риши Сунаке.

The Rt Hon Grant Shapps MP @GrantShapps has been appointed Secretary of State for Defence @DefenceHQ pic.twitter.com/ln5Sw6ZRyq — UK Prime Minister (@10DowningStreet) August 31, 2023

Чиновник покидает пост министра энергетической безопасности, а это означает, что британский премьер должен будет объявить о замене на этой должности.

В апреле 2022 года Шеппс принял у себя дома семью украинских беженцев и их собаку, которые сбежали от войны.

Ранее его предшественник Бен Уоллес объявил, что уходит со своей должности.

Перед этим Уоллес подтвердил, что планирует уйти с должности во время следующих перестановок в правительстве и не будет участвовать в следующих выборах.

Уоллес сообщил премьеру Сунаку о своих намерениях еще 16 июня и сначала хотел держать новость в тайне до более благоприятного момента, когда это известие не способствовало бы нарративу о падении поддержки Консервативной партии.