В Румынии заявили, что атаки РФ на Одесскую область не представляли угрозы для страны

Министерство обороны Румынии осудило новые российские атаки на портовую инфраструктуру Украины в Одесской области.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу румынского оборонного ведомства.

"Министерство национальной обороны решительно подтверждает, что эти атаки на гражданские объекты и инфраструктуру в Украине являются неоправданными и глубоко противоречат нормам международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве следят за ситуацией и отметили, что российские атаки не представляли угрозы для Румынии.

"Министерство национальной обороны продолжает осуществлять меры по усиленной бдительности в наземном, морском и воздушном пространстве, а также меры по усилению обороны и сдерживания на восточном фланге", – добавили в румынском Минобороны.

В ночь на 3 сентября россияне атаковали 25 ударными беспилотниками "Shahed-136/131" юг Одесской области.

Воздушные силы уничтожили 22 БпЛА. Есть попадания в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали, пострадали двое гражданских.

Президент Молдовы Майя Санду осудила российские атаки на Одесскую область.

Порт Рени расположен на границе Украины с Румынией, неподалеку от границы с Молдовой.