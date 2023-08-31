Президент Грузии начинает "турне за кандидатский статус" в Европе без согласия правительства
Президент Грузии Саломе Зурабишвили начинает первый из запланированных визитов в Европу, несмотря на то, что правительство отказалось давать согласие на ее поездки.
Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".
31 августа Зурабишвили отправляется в Германию и встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине, сообщили в ее администрации.
"С этим визитом президент Грузии начинает встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС", – отметили в коммюнике.
Перед этим стало известно, что правительство Грузии не дало согласия на 10 зарубежных визитов, которые планировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Среди них – нынешняя поездка в Германию, визит в Украину на День независимости, а также предстоящие поездки в течение сентября, октября, ноября и декабря в Швейцарию, Болгарию, Польшу, Бельгию, Данию, Чехию, Израиль, ОАЭ.
В пресс-службе правительства прокомментировали, что по конституции страны внешняя политика является "прерогативой правительства" и президент должен выполнять представительские функции в международных отношениях Грузии только с согласия правительства.
В "Грузинской мечте" заявили, что президент нарушает конституцию страны, если отправляется в зарубежные визиты без согласия правительства.
Зарубежные визиты Зурабишвили, взгляды которой на общественно-политическую ситуацию отличаются от позиции "Грузинской мечты", и до того неоднократно вызывали споры.
Читайте также: Разворот Тбилиси: как Грузия теряла прозападный курс и стал ли этот процесс необратимым.