Президент Грузии начинает "турне за кандидатский статус" в Европе без согласия правительства

Президент Грузии Саломе Зурабишвили начинает первый из запланированных визитов в Европу, несмотря на то, что правительство отказалось давать согласие на ее поездки.

Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".

31 августа Зурабишвили отправляется в Германию и встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине, сообщили в ее администрации.

"С этим визитом президент Грузии начинает встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС", – отметили в коммюнике.

Перед этим стало известно, что правительство Грузии не дало согласия на 10 зарубежных визитов, которые планировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Среди них – нынешняя поездка в Германию, визит в Украину на День независимости, а также предстоящие поездки в течение сентября, октября, ноября и декабря в Швейцарию, Болгарию, Польшу, Бельгию, Данию, Чехию, Израиль, ОАЭ.

В пресс-службе правительства прокомментировали, что по конституции страны внешняя политика является "прерогативой правительства" и президент должен выполнять представительские функции в международных отношениях Грузии только с согласия правительства.

В "Грузинской мечте" заявили, что президент нарушает конституцию страны, если отправляется в зарубежные визиты без согласия правительства.

Зарубежные визиты Зурабишвили, взгляды которой на общественно-политическую ситуацию отличаются от позиции "Грузинской мечты", и до того неоднократно вызывали споры.

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