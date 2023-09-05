В Северной Македонии тысячи людей протестовали из-за кражи лекарств для больных раком

Тысячи людей протестовали у здания правительства в столице Северной Македонии, Скопье, из-за обвинений в том, что пациенты государственной онкологической больницы не получали жизненно необходимого лечения, поскольку персонал ворует дорогие лекарства, чтобы продать их на черном рынке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Скандируя "Убийцы", демонстранты требовали отставки министра здравоохранения страны и руководства больницы. Среди протестующих было несколько человек, которые рассказали, что их родственники умерли после того, как вместо надлежащей химиотерапии им давали плацебо, потому что лекарства были украдены.

Фото AP

"У моей матери был рак молочной железы, и ее состояние ухудшилось через неделю после того, как она попала в клинику. К сожалению, она не выжила", – рассказал толпе один молодой человек. Мужчина, который не назвал своего имени, назвал поведение больницы "ужасным".

Правительство и руководство больницы пытаются заверить общественность, что онкобольным пациентам ничего не угрожает, в то время как прокуратура начала расследование по этим обвинениям.

Премьер-министр Димитар Ковачевский заявил в понедельник, что "понимает гнев и возмущение народа", но добавил, что не следует обвинять всю государственную систему здравоохранения.

Скандал разгорелся несколько месяцев назад после ряда сообщений в СМИ о возможной схеме. В мае полиция арестовала медсестру больницы в Скопье, которую камеры видеонаблюдения якобы поймали на выносе из больницы лекарств от рака, и обвинила ее в краже этих лекарств для продажи на черном рынке.

В пятницу полиция провела обыски в больнице и в домах двух сотрудников, изъяв документы, компьютеры и накопители данных.

Министр здравоохранения Фатмир Мехити и директор больницы Виолетта Клисарова заявили журналистам в Скопье в понедельник, что "пациенты в безопасности и никаких манипуляций с лечением не происходит".

Клисарова сказала, что после ареста медсестры были пересмотрены протоколы больницы, а доступ персонала к лекарствам от рака был ограничен.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски в понедельник выразил надежду, что расследование приведет к "надлежащему наказанию" виновных, добавив, что государственная система здравоохранения подвела общество.

Консервативная главная оппозиционная партия VMRO-DPMNE призвала правительство уйти в отставку – требование, с которым она выступает уже несколько месяцев из-за спора относительно предложенных изменений в Конституцию, которые расширили бы официальный список этнических меньшинств в стране.

В прошлом году Северная Македония согласилась внести это конституционное изменение в надежде положить конец двухлетней болгарской блокаде процесса интеграции страны в Евросоюз. Это было согласовано в рамках соглашения, заключенного под эгидой тогдашнего председательства Франции в ЕС.

Болгария годами блокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, ссылаясь на спор относительно общего прошлого двух стран.

Партия Демократический союз за интеграцию (DUI), представляющая этническое албанское меньшинство Северной Македонии, предложила вывести своих министров из правительства, чтобы удовлетворить требование оппозиции и таким образом способствовать будущему вступлению в Евросоюз.