У Північній Македонії тисячі людей протестували через крадіжку ліків для хворих на рак

Тисячі людей протестували біля будівлі уряду в столиці Північної Македонії, Скоп'є, через звинувачення в тому, що пацієнти державної онкологічної лікарні не отримували життєво необхідного лікування, оскільки персонал краде дорогі ліки, щоб продати їх на чорному ринку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Скандуючи "Вбивці", демонстранти вимагали відставки міністра охорони здоров'я країни та керівництва лікарні. Серед протестувальників було кілька людей, які розповіли, що їхні родичі померли після того, як замість належної хіміотерапії їм давали плацебо, тому що ліки були вкрадені.

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"У моєї матері був рак молочної залози, і її стан погіршився через тиждень після того, як вона потрапила до клініки. На жаль, вона не вижила", – розповів натовпу один молодий чоловік. Чоловік, який не назвав свого імені, назвав поведінку лікарні "жахливою".

Уряд і керівництво лікарні намагаються запевнити громадськість, що онкохворим пацієнтам нічого не загрожує, в той час як прокуратура розпочала розслідування за цими звинуваченнями.

Прем'єр-міністр Дімітар Ковачевський заявив у понеділок, що "розуміє гнів і обурення народу", але додав, що не слід звинувачувати всю державну систему охорони здоров'я.

Скандал розгорівся кілька місяців тому після низки повідомлень у ЗМІ про ймовірну схему. У травні поліція заарештувала медсестру лікарні в Скоп'є, яку камери відеоспостереження нібито спіймали на винесенні з лікарні ліків від раку, і звинуватила її у крадіжці цих ліків для продажу на чорному ринку.

У п'ятницю поліція провела обшуки в лікарні і в будинках двох співробітників, вилучивши документи, комп'ютери і накопичувачі даних.

Міністр охорони здоров'я Фатмір Мехіті і директор лікарні Віолета Клісарова заявили журналістам у Скоп'є в понеділок, що "пацієнти в безпеці і ніяких маніпуляцій з лікуванням не відбувається".

Клісарова сказала, що після арешту медсестри були переглянуті протоколи лікарні, а доступ персоналу до ліків від раку був обмежений.

Президент Північної Македонії Стево Пендаровскі в понеділок висловив сподівання, що розслідування призведе до "належного покарання" винних, додавши, що державна система охорони здоров'я підвела суспільство.

Консервативна головна опозиційна партія VMRO-DPMNE закликала уряд піти у відставку – вимога, з якою вона виступає вже кілька місяців через суперечку щодо запропонованих змін до Конституції, які розширили б офіційний список етнічних меншин у країні.

Минулого року Північна Македонія погодилася внести цю конституційну зміну в надії покласти край дворічній болгарській блокаді процесу інтеграції країни до Євросоюзу. Це було узгоджено в рамках угоди, укладеної під егідою тодішнього головування Франції в ЄС.

Болгарія роками блокувала початок переговорів про вступ Північної Македонії до ЄС, посилаючись на суперечку щодо спільного минулого двох країн.

Партія Демократичний союз за інтеграцію (DUI), що представляє етнічну албанську меншину Північної Македонії, запропонувала вивести своїх міністрів з уряду, щоб задовольнити вимогу опозиції та таким чином сприяти майбутньому вступу до Євросоюзу.