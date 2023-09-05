Британская разведка прокомментировала российские "выборы" в оккупированных частях Украины

Британская разведка утверждает, что проведением псевдовыборов на оккупированных территориях Украины путинская "Единая Россия" стремится закрепить там влияние Кремля.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Отмечается, что российские власти в оккупированных частях Украины планируют на 8-10 сентября проведение там "выборов" – параллельно с выборами на территории РФ. Голосование уже началось в Мариуполе и в части Запорожской области.

"Хотя идентифицированы более 1000 кандидатов есть нехватка квалифицированных и опытных. Отсутствуют также независимые кандидаты, которые не являются членами прокремлевских партий, что указывает на то, что это не будут свободные или честные выборы", – говорится в обзоре.

Украинский центр национального сопротивления также утверждает, что оккупационные администрации значительно преувеличили количество избирателей в списках.

"Кремлевские опросы свидетельствуют, что "Единая Россия", доминантная в РФ, наберет 80% голосов в четырех оккупированных регионах. "Единая Россия" с высокой вероятностью обеспечит себе большинство мест в попытке обеспечить контроль и влияние Кремля над оккупированными регионами", – говорится в обзоре.

Напомним, представитель Европейской комиссии Петер Стано в пятницу осудил проведение Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины.