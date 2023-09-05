Британська розвідка прокоментувала російські "вибори" в окупованих частинах України

Британська розвідка стверджує, що проведенням псевдовиборів на окупованих територіях України путінська "Єдина Росія" прагне закріпити там вплив Кремля.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у вівторок.

Як зазначають британські аналітики, російська влада в окупованих частинах України планує 8-10 вересня проведести там "вибори" – паралельно з виборами на території РФ. Голосування вже почалося в окупованому Маріуполі і в окупованій частині Запорізької області.

"Хоча ідентифіковані понад 1000 кандидатів – є брак кваліфікованих і досвідчених серед них. Відсутні також незалежні кандидати, які не є членами прокремлівських партій, що вказує на те, що це не будуть вільні чи чесні вибори", – йдеться в огляді.

Український центр національного спротиву також стверджує, що окупаційні адміністрації значно перебільшили кількість виборців у списках.

"Кремлівські опитування свідчать, що "Єдина Росія", домінантна в РФ, набере 80% голосів в чотирьох окупованих регіонах. "Єдина Росія" з високою ймовірністю отримає більшість місць у спробі забезпечити контроль і вплив Кремля над окупованими регіонами", – йдеться в огляді.

Нагадаємо, речник Європейської комісії Петер Стано в п’ятницю засудив проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України.