Кандидат от пророссийской партии Шор победила на выборах в Гагаузии - предварительные данные ЦИК

Во втором туре местных выборов в автономном регионе Молдовы Гагаузия победила кандидат от партии Шор Евгения Гуцул.

Об этом свидетельствуют предварительные данные, которые обнародовала ЦИК молдавской автономии, сообщает "Европейская правда".

За представительницу партии Шор отдали свои голоса 27 376 избирателей. Ее соперник независимый кандидат Григорий Узун, которого поддерживает Партия социалистов, проголосовали 24 913 избирателей.

Сейчас Окружным избирательным советам предстоит обработать полученные данные.

Напомним, президент Молдовы перед выборами в Гагаузии обвинила РФ во вмешательстве через своих агентов.

Перед первым туром в Молдову для поддержки одного из кандидатов попытался въехать руководитель российского региона Татарстан. Молдова после того объявила о выдворении сотрудника посольства РФ.

О том, как Кремль в первом туре "проиграл" выборы в Гагаузии и почему Россия все равно будет иметь там удобного для себя человека – читайте в статье "ЕвроПравды" Россия проигрывает башкана Додону: как Гагаузия стала полем битвы агентов РФ в Молдове.