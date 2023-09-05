Немецкий турист ради фото повредил фонтан XVI века в Италии

Немецкий турист повредил знаменитый фонтан Нептуна XVI века во Флоренции после того, как залез на него, чтобы сфотографироваться.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует DW со ссылкой на итальянские власти.

Сообщается, что 22-летний мужчина отколол кусок мрамора, когда залез на колесницу памятника, а также повредил копыто лошади на обратном пути.

Вследствие этого он нанес материальный ущерб на сумму около пяти тысяч евро, и теперь ему грозит крупный штраф.

Видеозапись инцидента и фотографию, сделанную туристом, опубликовал в соцсетях мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Questo turista ha pensato bene di salire sul Nettuno per un selfie. Per fortuna nessun danno, il sistema di allarme ha funzionato. Grazie alle telecamere del Comune è stato individuato e pagherà una multa salata. Contro il vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni pic.twitter.com/QVvBNYaygI — Dario Nardella (@DarioNardella) September 4, 2023

"Нет оправдания невежеству и вандализму в отношении культурного наследия", – заявил он.

По словам архитектора изобразительного искусства Томмазо Муччини, статую XVI века полностью отреставрировали в 2018 году. Он добавил, что камеры зафиксировали инцидент, но сигнализация включилась только после того, как вандал спрыгнул со статуи.

Ранее сообщалось, что владельцы итальянской виллы Альчео в северном муниципалитете Виджу подали жалобу на группу немецких инфлюенсеров, которые во время съемки видео разрушили 150-летнюю скульптуру стоимостью 200 тысяч евро.

Перед этим в Риме в третий раз за последнее время повредили Колизей. Позже полиция задержала 17-летнего немецкого ученика, который совершил акт вандализма.

В июне молодой турист вырезал ключами свое имя и имя своей девушки на одной из стен амфитеатра Флавиев.