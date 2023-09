Немецкий турист ради фото повредил фонтан XVI века в Италии

Немецкий турист повредил знаменитый фонтан Нептуна XVI века во Флоренции после того, как залез на него, чтобы сфотографироваться.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует DW со ссылкой на итальянские власти.

Сообщается, что 22-летний мужчина отколол кусок мрамора, когда залез на колесницу памятника, а также повредил копыто лошади на обратном пути.

Вследствие этого он нанес материальный ущерб на сумму около пяти тысяч евро, и теперь ему грозит крупный штраф.

Видеозапись инцидента и фотографию, сделанную туристом, опубликовал в соцсетях мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Questo turista ha pensato bene di salire sul Nettuno per un selfie. Per fortuna nessun danno, il sistema di allarme ha funzionato. Grazie alle telecamere del Comune è stato individuato e pagherà una multa salata. Contro il vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni pic.twitter.com/QVvBNYaygI