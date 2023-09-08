В Польше задержали трех подозреваемых в избиении украинских подростков

Полиция польского Гданьска задержала трех человек, причастных к нападению на пару 16-летних подростков из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

В понедельник сотрудники полиции в Гданьске получили сообщение о нападении на девушку-подростка. Как сообщалось, 26-летняя женщина подошла к жертве и беспричинно начала бить ее кулаками по лицу и голове. Кроме того, она бросила в нее ее телефон, повредив его.

За подругу вступился сверстник, за что на него напали двое мужчин. "Злоумышленники несколько раз ударили и душили его, разбив при этом очки, а также выбросили в воду чехол от телефона", – рассказала младший шериф Магдалена Циска из Гданьского городского отдела полиции.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, и во время вмешательства потерпевшая указала на женщину, которая напала на нее ранее. Полицейские немедленно задержали ее.

Женщина была пьяна и имела более 0,5 промилле алкоголя в организме. Задержанную поместили в изолятор временного содержания. Делом занялись криминалисты, которые начали искать виновных в избиении 16-летнего подростка, добавляет Циска.

Женщине уже предъявили обвинение в причинении телесных повреждений средней тяжести и материального ущерба.

В среду в гданьском районе Стоги задержали 28-летнего жителя города. Вчера до 22:00 был задержан также 43-летний мужчина.

За причинение телесных повреждений средней тяжести задержанным грозит до пяти лет лишения свободы. Такое же наказание предусмотрено за повреждение имущества. За участие в избиении предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

Как сообщалось, шотландская полиция расследует нападение на трех украинских подростков в Эдинбурге в минувшие выходные, которое, вероятно, произошло на расистской почве.

В конце августа в Чехии полиция задержала и уже допрашивает мужчину, которого подозревают в жестоком избиении двух украинок в городе Пласы на севере Пльзенского края.