Чеська поліція затримала підозрюваного у жорстокому побитті українок

У Чехії поліція затримала та вже допитує чоловіка, якого підозрюють у жорстокому побитті двох українок у місті Пласи на півночі Пльзенського краю.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила речниця поліції регіону Павла Бурешова, інформує Novinky.

За словами представниці поліції, поки що жодних звинувачень не висунули, проте кримінальне провадження триває.

Поліція поки що не надала додаткової інформації про підозрювану особу.

Повідомлялося, що у Чехії стався напад на двох українок – чоловік накинувся на жінок з кулаками, коли дізнався, що вони з України. Одна з постраждалих отримала відкритий перелом щелепи, а також перелом вилиці та кісток носа.

Раніше у Пльзені 18-річний іноземець, за даними криміналістів, жорстоко напав, зґвалтував і намагався вбити дівчину, якій, за неофіційною інформацією, 15 років. За словами мера Пльзеня Романа Заржицького, обвинувачений – українець, який тривалий час проживає в Чехії.

Пізніше в соціальних мережах з'явилася інформація, що 16-річний підліток, який напав на жінку в празькому районі Гостивар, також є українцем. Поліція в обох випадках не розголошує національність підозрюваного.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан у зв'язку з цим у неділю 13 серпня провів пресконференцію, на якій заявив, що колективної провини не існує у випадку злочинних дій.