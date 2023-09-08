У Польщі затримали трьох підозрюваних у побитті українських підлітків

Поліція польського Гданська затримала трьох осіб, причетних до нападу на пару 16-річних підлітків з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

У понеділок співробітники поліції в Гданську отримали повідомлення про напад на дівчину-підлітка. Повідомляли, що 26-річна жінка підійшла до жертви і безпричинно почала бити її кулаками по обличчю і голові. Крім того, вона кинула в неї телефон дівчини, пошкодивши його.

За подругу заступився одноліток, за що на нього напали двоє чоловіків. "Зловмисники кілька разів вдарили і душили його, розбивши при цьому окуляри, а також викинули у воду чохол від телефона", – розповіла молодший шериф Магдалена Циска з Гданського міського відділу поліції.

Співробітники поліції прибули на місце події, і під час втручання потерпіла вказала на жінку, яка напала на неї раніше. Поліцейські негайно затримали її.

Жінка була п'яна і мала понад 0,5 проміле алкоголю в організмі. Затриману помістили до ізолятора тимчасового утримання. Справою зайнялися криміналісти, які почали шукати винних у побитті 16-річного підлітка, додає Циска.

Жінці вже висунули звинувачення у заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості та матеріальних збитків.

У середу в гданському районі Стоги затримали 28-річного жителя міста. Вчора до 22:00 був затриманий також 43-річний чоловік.

За заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості затриманим загрожує до п'яти років позбавлення волі. Таке ж покарання передбачено за пошкодження майна. За участь у побитті передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

Як повідомляли, шотландська поліція розслідує напад на трьох українських підлітків в Единбурзі минулими вихідними, що, ймовірно, стався на расистському ґрунті.

Наприкінці серпня у Чехії поліція затримала та вже допитує чоловіка, якого підозрюють у жорстокому побитті двох українок у місті Пласи на півночі Пльзенського краю.