Победитель выборов в Словакии все еще хочет прекратить помощь Украине: У нас больше проблем

Лидер партии Smer-SD, которая победила на парламентских выборах в Словакии, Роберт Фицо повторил заявление о намерениях прекратить оказывать помощь Украине.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

"Люди в Словакии имеют большие проблемы, чем Украина", – отметил Фицо.

Он добавил, что готов начать переговоры с другими партиями о формировании коалиционного правительства, как только президент Зузана Чапутова попросит его об этом.

"Мы здесь, мы готовы, мы кое-чему научились, мы стали более опытными. У нас есть четкие идеи, у нас есть четкие планы. Мы знаем, что именно должно делать правительство", – отметил Фицо.

Роберт Фицо и возглавляемая им политсила SMER-SD получили больше голосов на досрочных парламентских выборах в Словакии в эту субботу.

Фицо и раньше декларировал намерения прекратить военную и политическую поддержку Украины, что говорить о вступлении Украины в ЕС сейчас "иллюзорно", а также заявлял, что в Украине якобы "толерируют нацизм".

О возможных коалиционных раскладах в Словакии читайте в статье ЕвроПравды Остановить пророссийский реванш.