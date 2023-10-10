Разведка Британии: РФ будет избегать новых волн мобилизации до выборов президента

Разведчики из Минобороны Британии считают, что до выборов президента РФ, которые планируются в 2024 году, Кремль будет избегать непопулярных политических шагов, таких как объявление новых волн мобилизации.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании во вторник, сообщает "Европейская правда".

Президентские выборы в России состоятся 17 марта 2024 года и нынешний глава Кремля Владимир Путин почти наверняка снова будет баллотироваться на них, отмечают британские аналитики.

Существуют предположения, что избирательная кампания Путина неофициально начнется в ноябре 2023 года.

Хотя выборы в России являются объектом вмешательства и контроля со стороны Кремля, они остаются основным инструментом политической легитимации. Почти наверняка избирательная кампания Путина будет сосредоточена на теме России как отдельной цивилизации, которая нуждается в защите от внешних врагов.

Накануне выборов Кремль почти наверняка будет пытаться минимизировать непопулярные политические шаги, отмечают в Минобороны Великобритании. Поэтому очень маловероятно, что любая дальнейшая волна мобилизации будет проведена до президентских выборов в марте 2024 года.

Ранее британская разведка рассказывала, что из-за мобилизации и призыва в армию в необоронных отраслях России усилился дефицит работников, особенно ощутим он в ИТ-сфере.