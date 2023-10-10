Авианосец США зайдет в порт Южной Кореи для демонстрации силы

Американский авианосец "Рональд Рейган" зайдет в южнокорейский порт Пусан в четверг на фоне предупреждения от Сеула об усилении угроз со стороны Северной Кореи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Согласно заявлению Министерства обороны Южной Кореи, авианосец останется в Пусане до 16 октября, а его пребывание усилит обороноспособность Южной Кореи и США на случай каких-либо провокаций со стороны КНДР.

Последний раз "Рональд Рейган" посещал Южную Корею в 2022 году, присоединившись к другим военным кораблям в демонстрации силы Северной Корее.

Во вторник северокорейские государственные СМИ раскритиковали размещение американских стратегических активов, включая подводные лодки и бомбардировщики, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Заход авианосца происходит после того, как Соединенные Штаты пообещали усилить "регулярную видимость" своих стратегических военных активов в Вашингтонской декларации, которую южнокорейский президент Юн Сок Ёль и американский лидер Джо Байден обнародовали во время саммита в апреле.

Военно-морские силы Южной Кореи и США провели совместные морские учения с силами обороны Японии в водах вблизи южнокорейского острова Чеджу в понедельник и вторник, сообщили в ВМС Южной Кореи.

Эти учения, которые являются первыми такого рода с 2016 года, направлены на сдерживание и реагирование на "продвижение ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи", говорится в заявлении ВМС страны.

На днях Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения ХАМАС на Израиль.