США отправили авианосную группу на Ближний Восток после нападения ХАМАС на Израиль

Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью в ответ после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшую эскалацию конфликта.

Как пишет "Европейская правда", об этом в пресс-релизе заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

В состав авианосной ударной группы входят авианосец "Gerald R. Ford", который является крупнейшим военным кораблем в мире, крейсер с управляемыми ракетами класса Ticonderoga "Normandy" и четыре эсминца с управляемыми ракетами класса Arleigh-Burke – "Thomas Hudner", "Ramage", "Carney" и Roosevelt.

"Сегодня, в ответ на атаку ХАМАС на Израиль и после детальных обсуждений с президентом (Джо) Байденом, я распорядился предпринять несколько шагов для укрепления позиций Минобороны в регионе, чтобы усилить региональные усилия по сдерживанию", – сказал Остин.

Он также объявил о шагах по усилению эскадрилий истребителей ВВС США в регионе самолетами F-35, F-15, F-16 и A-10, которые перебазируются на базы на Ближнем Востоке, для дальнейшего усиления сил сдерживания в случае необходимости.

"Кроме того, правительство Соединенных Штатов быстро предоставит Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, в том числе боеприпасы. Первая помощь в сфере безопасности начнет поступать уже сегодня и прибудет в ближайшие дни", – отметил Остин.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.

Террористы смогли захватить некоторых граждан Израиля в заложники, а также заявляли о контроле над одной из израильских военных баз. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа. По последним данным, от действий ХАМАС погибли более 700 человек.

В воскресенье президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю, который накануне подвергся масштабному нападению палестинской террористической группировки ХАМАС.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингон получил от Израиля "конкретные запросы" о военной помощи.