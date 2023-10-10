Россияне нашли способ добраться в ЕС

Россияне пользуются калининградским транзитным поездом, чтобы попасть в Евросоюз через Литву.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Российские пассажиры пользуются тем, что пока поезд из Москвы проходит технический осмотр на литовской станции Кяна, а у тех, кто едет в Калининград, проверяют документы, люди могут выходить из поездов.

В Государственной пограничной службе (VSAT) говорят, что здесь заканчивают свое путешествие россияне, которые имеют вид на жительство или другие документы, дающие им право находиться в Литве. Остановить этот поток людей сложно, поскольку не только россияне выходят из поезда Москва-Калининград в Кяна.

"Например, в прошлом году здесь сошли с поезда 1000 граждан Израиля, 800 граждан Литвы, около 200 граждан Италии, около 200 граждан Германии, около 200 граждан Украины и около 150 граждан США", – рассказывает представитель VSAT Гедрюс Мишутис.

Отмечается, что после того, как Литва запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами, железнодорожная станция Кяна стала главными воротами для россиян, которые пытаются попасть в ЕС.

По словам депутата Лауринаса Кащюнаса, председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, россияне, которые не имеют права посещать Литву, также выходят из поездов в Кяне.

В канцелярии президента отмечают, что в Кяне нет пассажирской остановки, поэтому люди не должны выходить из поезда. Это не является согласованным условием в соглашении о транзите между РФ и Калининградом.

"Контроль должен быть усилен, но пассажирам нельзя позволять выходить из поездов, и поэтому мы должны проинформировать всех в будущем, чтобы они не покупали билеты в Калининград, если они хотят выйти в Литве", – заявил советник президента Гитанаса Науседы Кястутис Будрис.

Впрочем, в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) говорят, что быстрых решений не будет, поскольку люди с необходимыми документами имеют право требовать высадки в Литве, когда они прибывают из Москвы, как это гарантировано Шенгенским соглашением.

Сейчас все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения относительно давно примененных ограничений на ввоз и вывоз товаров в или из России. Там уточнили, что под запрет попадают в том числе автомобили и некоторые товары вне зависимости от того, являются ли они личными вещами путешественников.

Литва после объяснения Еврокомиссии предупредила, что прекращает впускать авто с российской регистрацией, кроме тех, что едут транзитом в Калининградскую область.