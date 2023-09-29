В Литве хотят запретить ездить в РФ и Беларусь тем, кто владеет секретной информацией

Правительственная комиссия Литвы по вопросам национальной безопасности в пятницу поддержала законодательный запрет поездок в Беларусь и Россию для людей, которые работают с секретной информацией и имеют доступ к ней.

Об этом журналистам заявил председатель Национального центра управления в кризисных ситуациях Литвы Вилмантас Виткаускас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Запрет на поездки для распорядителей секретной информации в Литве будет распространяться на РФ, Беларусь и другие страны, которые представляют угрозу.

"Список стран подготовит Департамент государственной безопасности в сотрудничестве с Министерством иностранных дел", – сказал Виткаускас.

Решение планируют оформить изменениями в закон "О государственной и служебной тайне", которые разрабатывает литовское Министерство обороны.

"Этот закон будет предусматривать запрет на выезд для наших граждан, имеющих допуск (к работе с секретной информацией), чтобы защитить их и государственную информацию", – сказал глава центра кризисного управления Литвы.

Он добавил, что запрет коснется около 56 тысяч литовских граждан.

Ранее Департамент госбезопасности Литвы предупредил об опасности поездок в Беларусь из-за активизации разведки страны, которая пытается вербовать литовских граждан.

В Литве также усилили контроль и проверки лиц, въезжающих из Беларуси и России, также пограничники будут тщательно проверять документы и визы тех, кто следует через территорию страны транзитом.