Зеленский рассказал о договоренности с Румынией ускорить обучение на F-16

Президент Владимир Зеленский во время визита в Румынию рассказал, что достиг договоренности об ускорении обучения украинских пилотов на F-16.

Об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Бухаресте, сообщает "Европейская правда".

"Есть чрезвычайно важное решение о подготовке в Румынии пилотов для F-16, создается центр подготовки пилотов. Мы обсудили с господином президентом, как ускорить такую подготовку, и договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения", – заявил Зеленский.

Он добавил, что проинформировал Йоханниса о ситуации на поле боя и оборонных потребностях.

"Будут хорошие новости по артиллерии и ПВО, спасибо за это", – сказал Зеленский.

В августе Румыния заявляла, что ожидает необходимые документы, которые позволят начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Тогда глава румынского правительства заявил, что вся логистика для учений уже подготовлена.

Ранее СМИ сообщали, что для тренировок украинцев была выбрана авиабаза в Румынии и ожидаемым месяцем начала учений называли август.