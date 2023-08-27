Румыния ждет документов для обучения украинских пилотов на F-16

Румыния ожидает необходимые документы, которые позволят начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью Financial Times заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

"Я ожидаю оформления документов (для обучения пилотов – ред.) в ближайшие несколько дней, и это последнее препятствие", – сказал он.

Чолаку добавил, что вся логистика уже подготовлена.

Напомним, Дания, Нидерланды и Норвегия объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Также стало известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединятся Греция и Португалия.

Подробнее смотрите в видео Условия для F-16, разрешение бить по Крыму, где будут готовить пилотов. Интервью Минобороны Нидерландов