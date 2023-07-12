Румунія розпочне підготовку українських пілотів на бойових літаках F-16, ймовірно, наступного місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з поточними переговорами.

Відзначається, що для тренувань українців було обрано авіабазу в Румунії. Наразі Румунія має 16 винищувачів F-16, а ще 32 планує доставити з Норвегії до кінця 2024 року.

Джерело повідомило, що підготовка включає запит Румунії на симулятор польоту F-16 від виробника літака, компанії Lockheed Martin.

У Румунії є близько десяти кваліфікованих румунських інструкторів, які налітали понад 2 тисячі годин на цьому літаку. Три або чотири винищувачі F-16 з нинішньої румунської ескадрильї можуть бути задіяні в навчальній місії в будь-який момент, додало джерело.

Тривалість навчальної програми ще не визначена, але міністр оборони України Олексій Резніков заявив у вівторок, що сподівається на результати протягом шести місяців.

У вівторок на саміті НАТО в Литві Резніков підписав меморандум з 11 країнами-членами коаліції, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Держави-учасниці "коаліції винищувачів" також погодились, що підготовка українських льотчиків для керування західними винищувачами F-16 розпочнеться у Данії в серпні.