Зеленський розповів про домовленість з Румунією прискорити навчання на F-16

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Румунії розповів, що досягнув домовленості про прискорення навчання українських пілотів на F-16.

Про це Зеленський сказав на спільному брифінгу з румунським президентом Клаусом Йоганнісом у Бухаресті, повідомляє "Європейська правда".

"Є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії пілотів для F-16, створюється центр підготовки пілотів. Ми обговорили з паном президентом, як прискорити таку підготовку, і домовились, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання", – заявив Зеленський.

Він додав, що поінформував Йоганніса про ситуацію на полі бою та оборонні потреби.

"Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО, дуже дякую за це", – сказав Зеленський.

У серпні Румунія заявляла, що очікує на необхідні документи, які дозволять розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Тоді глава румунського уряду заявив, що вся логістика для навчань вже підготовлена.

Раніше ЗМІ повідомляли, що для тренувань українців було обрано авіабазу в Румунії та очікуваним місяцем початку навчань називали серпень.