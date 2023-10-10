Премьер Венгрии прибыл в Грузию с визитом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник прибыл с официальным визитом в Грузию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал "Грузия Online".

Отмечается, что Орбан прилетел в Тбилиси вместе с женой Анико Леваи.

Его встретили министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Венгрии Тамар Лилуашвили и посол Венгрии в Грузии Анна Мария Шико.

В рамках визита Орбан встретится один на один с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили. Также состоится заседание грузино-венгерской межправительственной комиссии, после чего состоится церемония подписания меморандума.

Венгерские власти давно публично поддерживают Грузию, тогда как в ЕС ее критикуют из-за отката демократических реформ.

Лидеры стран ЕС в конце июня 2022 года приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет предоставлен стране только после проведения комплекса реформ.

В июне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является "настоящим другом" его страны, а также ее "убежденным сторонником в Евросоюзе".