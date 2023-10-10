Прем’єр Угорщини прибув до Грузії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок прибув із офіційним візитом до Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал "Грузия Online".

Зазначається, що Орбан прилетів у Тбілісі разом із дружиною Аніко Леваї.

Його зустріли міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі, надзвичайний і повноважний посол Грузії в Угорщині Тамар Лілуашвілі та посол Угорщини в Грузії Ганна Марія Шико.

У межах візиту Орбан зустрінеться сам на сам із грузинським прем'єром Іраклієм Гарібашвілі. Також відбудеться засідання грузино-угорської міжурядової комісії, після чого відбудеться церемонія підписання меморандуму.

Угорська влада давно публічно підтримує Грузію, тоді як у ЄС її критикують через відкат демократичних реформ.

Лідери країн ЄС наприкінці червня 2022 року ухвалили рішення визнати європейську перспективу Грузії, однак, на відміну від України та Молдови, статус кандидата буде надано країні лише після проведення комплексу реформ.

У червні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є "справжнім другом" його країни, а також її "переконаним прихильником у Євросоюзі".