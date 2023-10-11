Британия объявит о пакете помощи Украине на сумму более 115 млн евро

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявит в среду о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 100 миллионов фунтов (более 115 млн евро).

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении британского правительства.

В новый пакет помощи войдут средства для разминирования, обслуживания техники и укрепления обороны для защиты ключевых объектов украинской инфраструктуры.

О пакете поддержки, который предоставляется за счет Международного фонда для Украины (IFU), Шаппс объявит на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Это произойдет после подписания нового контракта из ранее объявленного пакета систем противовоздушной обороны (ПВО), который предусматривает предоставление Украине средств ПВО на сумму более 70 миллионов фунтов (более 81 млн евро), в частности MSI-DS Terrahawk Paladin – платформы, способной отслеживать и уничтожать беспилотники и защищать критическую инфраструктуру.

По словам министра обороны, во время его недавнего визита в Киев он заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что Великобритания неизменно поддерживает Украину и ее насущные потребности.

"Сегодня я с гордостью объявляю, что Великобритания вместе с нашими союзниками выполняет это обещание, заключив новые контракты на поставку Украине важнейших систем ПВО для защиты гражданского населения от варварских путинских бомбардировок", – заявил Шаппс.

Ранее неофициально звучали заявления, что Великобритания уже отдала Украине большинство того, что могла отдать без рисков для собственной обороноспособности.

Перед этим экс-министр обороны Британии Бен Уоллес выразил веру в то, что Украина движется к победе и сможет победить, если западные союзники вовремя будут поставлять необходимое для этого оружие.

Перед этим министр обороны Британии Грант Шаппс анонсировал десятки тысяч артиллерийских снарядов для Украины, а также заявлял о планах Британии подготовить еще 30 тысяч украинских военных.