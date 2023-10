Сунак в Испании объявил финансовую помощь для Украины, встретился с Зеленским

Британский премьер-министр Риши Сунак во время участия в саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде объявил о новых финансовых взносах на помощь Украине, а также провел переговоры с Владимиром Зеленским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в правительстве Великобритании.

Среди новых финансовых взносов Британии – 34 миллиона фунтов стерлингов для ООН и благотворительных организаций, которые предоставляют убежище и теплую зимнюю одежду, а также 10 миллионов фунтов стерлингов для домохозяйств, пострадавших от атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Кроме того, Великобритания объявила о предоставлении четвертой кредитной гарантии через Всемирный банк в размере 500 миллионов долларов, с помощью которой правительство Украины может обеспечить зимние выплаты трем миллионам домохозяйств.

Во время двусторонней встречи Зеленский и Сунак обсудили необходимые усилия для продолжения международной поддержки Украины, сотрудничество в сфере безопасности, а также работу параллельных маршрутов зернового экспорта в Черном море.

During our meeting, @RishiSunak and I discussed efforts to secure lasting global support for Ukraine.



Ukraine and the UK will continue and expand defense cooperation.



We also discussed grain export routes and agreed on the need to protect freedom of navigation in the Black Sea. pic.twitter.com/4EmLs976JK