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Сунак в Испании объявил финансовую помощь для Украины, встретился с Зеленским

Четверг, 5 октября 2023, 21:54

Британский премьер-министр Риши Сунак во время участия в саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде объявил о новых финансовых взносах на помощь Украине, а также провел переговоры с Владимиром Зеленским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в правительстве Великобритании.

Среди новых финансовых взносов Британии – 34 миллиона фунтов стерлингов для ООН и благотворительных организаций, которые предоставляют убежище и теплую зимнюю одежду, а также 10 миллионов фунтов стерлингов для домохозяйств, пострадавших от атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Кроме того, Великобритания объявила о предоставлении четвертой кредитной гарантии через Всемирный банк в размере 500 миллионов долларов, с помощью которой правительство Украины может обеспечить зимние выплаты трем миллионам домохозяйств.

Во время двусторонней встречи Зеленский и Сунак обсудили необходимые усилия для продолжения международной поддержки Украины, сотрудничество в сфере безопасности, а также работу параллельных маршрутов зернового экспорта в Черном море.

Напомним, в Гранаде продолжается третья встреча инициированного Францией нового формата европейского сотрудничества – Европейского политического сообщества, на которой лично присутствует президент Владимир Зеленский.

Напомним, в Гранаде продолжается третья встреча инициированного Францией нового формата европейского сотрудничества – Европейского политического сообщества, на которой лично присутствует президент Владимир Зеленский.

Он уже встретился с главами правительств Армении и Словакии, а также президентом Франции, канцлером Германии и руководителями европейских институтов.

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