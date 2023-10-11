Британія оголосить про пакет допомоги Україні на понад 115 млн євро

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс оголосить у середу про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 100 мільйонів фунтів (понад 115 млн євро).

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні британського уряду.

В новий пакет допомоги увійдуть кошти для розмінування, обслуговування техніки та зміцнення оборони для захисту ключових об’єктів української інфраструктури.

Про пакет підтримки, який надається за рахунок Міжнародного фонду для України (IFU), Шаппс оголосить на засіданні Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Це станеться після підписання нового контракту з раніше оголошеного пакету систем протиповітряної оборони (ППО), який передбачає надання Україні засобів ППО на суму понад 70 мільйонів фунтів (понад 81 млн євро), зокрема MSI-DS Terrahawk Paladin – платформи, здатної відстежувати та знищувати безпілотники й захищати критичну інфраструктуру.

За словами міністра оборони, під час йоого нещодавнього візиту до Києва він запевнив президента України Володимира Зеленського в тому, що Велика Британія незмінно підтримує Україну та її найнагальніші потреби.

"Сьогодні я з гордістю оголошую, що Британія разом із нашими союзниками виконує цю обіцянку, уклавши нові контракти на постачання Україні найважливіших систем ППО для захисту цивільного населення від варварських путінських бомбардувань", – заявив Шаппс.

Раніше неофіційно лунали заяви, що Британія вже віддала Україні більшість того, що могла віддати без ризиків для власної обороноздатності.

Перед цим ексміністр оборони Британії Бен Воллес висловив віру у те, що Україна рухається до перемоги і зможе перемогти, якщо західні союзники вчасно постачатимуть необхідну для цього зброю.

Тим часом, міністр оборони Британії Грант Шаппс анонсував десятки тисяч артилерійських снарядів для України, а також заявляв про плани Британії підготувати ще 30 тисяч українських військових.