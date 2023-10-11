США не видели признаков подготовки атаки ХАМАС на Израиль

В администрации президента США заявили, что американская разведка не видела признаков подготовки нападения на Израиль со стороны террористической группировки ХАМАС 7 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Отвечая на вопрос, имела ли американская разведка что-то, что указывало бы на подготовку к нападению ХАМАС на Израиль, он сказал, что в Вашингтоне не имели таких данных.

"Мы не видели ничего, что указывало бы на развертывание атаки такого типа, так же как и израильтяне", – заявил Салливан.

В ответ на вопрос о том, как Израиль пропустил это нападение, представитель администрации президента США сказал переадресовать этот вопрос израильским чиновникам.

"Очевидно израильское правительство уделяет большое внимание своим разведывательным возможностям в отношении ХАМАС, в отношении Западного берега реки Иордан, в отношении Хезболлы. И почему они не были предупреждены об этом – это не тот вопрос, на который я могу ответить с этой трибуны", – добавил Салливан.

Нападение ХАМАС на Израиль в субботу, 7 октября, стало крупнейшим обострением арабо-израильского конфликта за последние 50 лет. Израильская сторона говорит о более 1200 погибших, в секторе Газа их насчитывается более 900.

Ранее во вторник президент США Джо Байден произнес заявление в Белом доме, во время которого подтвердил поддержку Израиля со стороны Вашингтона, а также предостерег третьи стороны от вмешательства в конфликт.

В воскресенье президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю, который накануне подвергся масштабному нападению палестинской террористической группировки ХАМАС.