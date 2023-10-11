Ирландия планирует создать фонд национального благосостояния в 100 млрд евро

Ирландия представила в проекте бюджета планы создать суверенный фонд благосостояния страны размером в 100 миллиардов евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом в парламенте заявил министр финансов Майкл Макграт, информирует Reuters.

По его словам, из-за стабильно высокого профицита бюджета он предложит законы, которые обяжут действующее правительство с 2024 по 2035 годы инвестировать 0,8% номинального ВВП в новый фонд, что эквивалентно 4,3 миллиарда евро.

По оценкам его ведомства, Фонд будущего Ирландии может вырасти до 100 миллиардов евро к 2035 году, если предположить, что показатель прибыли составит около 4%, а также поможет сократить будущие пенсионные и климатические расходы, когда через пять лет к нему можно будет получить доступ.

"Это реалистичный и достижимый план для Ирландии, и окно возможностей не будет оставаться открытым бесконечно долго. Мы должны воспользоваться им сейчас", – убежден Макграт.

Ирландское правительство также планирует создать второй, меньший по размеру, инфраструктурный и климатический фонд в размере 14 млрд в евро, который будет доступен для достижения целей по сокращению выбросов парниковых газов и будет служить буфером на случай сокращения капитальных расходов в случае любого будущего спада.

Эти планы стали возможными благодаря резкому увеличению корпоративных налогов, уплаченных небольшим количеством иностранных фирм, позволило Дублину быстро вернуться к профициту в 2,9% валового национального дохода в прошлом году.

Макграт отметил, что два недавних падения ежемесячных налоговых деклараций ирландских корпораций – первое существенное снижение за последние годы – подчеркнули необходимость действовать немедленно.

Ранее сообщалось, что правительство Ирландии создает национальный фонд благосостояния в размере 90 миллиардов евро, средства из которого будут расходоваться в условиях постепенного старения населения и сокращения рабочей силы.

Ирландия длительное время получает значительные поступления из-за низкого корпоративного налога в 12,5%, в результате чего она стала привлекательным местом для крупного бизнеса и представительств американских технологических компаний.