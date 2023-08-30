В Ирландии будет больше депутатов

Избирательная комиссия Ирландии в среду рекомендовала увеличить количество депутатов нижней палаты парламента – Дойл Эрен – со 160 до 174, учитывая рост населения за последние годы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на информагентство PA Media.

Перепись 2022 года показала, что в Ирландии проживают 5,15 миллиона человек – численность населения за последние четыре года выросла на 8%. Ирландская конституция предусматривает, что один депутат Дойл Эрен должен представлять 20-30 тысяч граждан.

Поэтому ирландский избирком одобрил изменение выборных округов. Их количество возрастет с 39 до 43. Возрастет количество трехмандатных (с 9 до 13) и пятимандатных округов (с 13 до 15), зато уменьшится – четырехмандатных (с 17 до 15).

От столицы Ирландии – Дублина – теперь будут избирать четырех дополнительных депутатов в нижнюю палату. В графстве Лимерик – единственном, где численность населения осталась примерно такой же, как и четыре года назад, вводить изменения не будут.

Избирательная комиссия Ирландии сначала планировала увеличить количество депутатов Дойл Эрен со 160 до 181, но отказалась, потому что "невозможно и нецелесообразно пытаться предсказать, где и насколько будет расти население в будущем".

Следующие выборы в Ирландии состоятся летом 2024 года – в местные советы и Европейский парламент. А в ноябре могут состояться и первые выборы в парламент по новому распределению округов.

В июле представители правительств государств-членов Европейского Союза предварительно согласовали увеличение численности депутатов Европейского парламента с 705 до 720 на 2024-2029 годы.