Ірландія планує створити фонд національного добробуту в 100 млрд євро

Ірландія представила в проєкті бюджету плани створити суверенний фонд добробуту країни розміром в 100 мільярдів євро.

Як пише "Європейська правда", про це у парламенті заявив міністр фінансів Майкл Макграт, інформує Reuters.

За його словами, через стабільно високий профіцит бюджету він запропонує закони, які зобов'яжуть чинний уряд з 2024 по 2035 роки інвестувати 0,8% номінального ВВП в новий фонд, що еквівалентно 4,3 мільярда євро.

За оцінками його відомства, Фонд майбутнього Ірландії може зрости до 100 мільярдів євро до 2035 року, якщо припустити, що показник прибутку становитиме близько 4%, а також допоможе скоротити майбутні пенсійні та кліматичні витрати, коли через п'ять років до нього можна буде отримати доступ.

"Це реалістичний і досяжний план для Ірландії, і вікно можливостей не залишатиметься відкритим нескінченно довго. Ми повинні скористатися ним зараз", – переконаний Макграт.

Ірландський уряд також планує створити другий, менший за розміром, інфраструктурний та кліматичний фонд у розмірі 14 млрд в євро, який буде доступний для досягнення цілей зі скорочення викидів парникових газів і слугуватиме буфером на випадок скорочення капітальних видатків у разі будь-якого майбутнього спаду.

Ці плани стали можливими завдяки різкому збільшенню корпоративних податків, сплачених невеликою кількістю іноземних фірм, дозволило Дубліну швидко повернутися до профіциту в 2,9% валового національного доходу торік.

Макграт зазначив, що два нещодавніх падіння щомісячних податкових декларацій ірландських корпорацій – перше суттєве зниження за останні роки – підкреслили необхідність діяти негайно.

Раніше повідомлялося, що уряд Ірландії створює національний фонд добробуту в розмірі 90 мільярдів євро, кошти з якого витрачатимуться в умовах поступового старіння населення й скорочення робочої сили.

Ірландія тривалий час отримує значні надходження через низький корпоративний податок у 12,5%, у результаті чого вона стала привабливим місцем для великого бізнесу й представництв американських технологічних компаній.