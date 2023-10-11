Зеленский: Уменьшение помощи Украине несет риск Третьей мировой
Президент Владимир Зеленский считает потенциальное уменьшение помощи для Украины риском для мира оказаться на пороге Третьей мировой войны.
Об этом Зеленский сказал на брифинге с премьером Бельгии в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
"Боюсь ли я, что падет поддержка? Есть такие риски. Но это риск не только для Украины… Если не помогать Украине, Россия наберется сил. Через некоторое время – год, два, три – (если) не кончится война тогда, у нас не будет мощи, и она (Россия) вернется для того, чтобы уничтожить всю Украину и пойти дальше. А дальше будут уже страны Евросоюза и НАТО", – сказал президент.
Далее он затронул напряженную ситуацию в мире, отметив, что это выгодно России для того, чтобы международная помощь для Украины уменьшалась.
"Я думаю, что происходящее в мире неслучайно. Сегодня они заинтересованы, чтобы помощь Украине уменьшалась, и идут на разные вещи, даже на трагические вещи, даже на других континентах, в других частях света для того, чтобы было уменьшено внимание для Украины, помощь для Украины", – отметил президент.
Если поддержка Украины уменьшится, это может угрожать миру великой войной, считает президент.
"Поэтому уменьшать (помощь) – это риск для всех… Далее наши общие риски – останется ли объединенной Европа, объединенным Евросоюз, останется ли мощный союз НАТО, не разгорится ли Третья мировая война", – сказал он.
"Поэтому самый дешевый вариант для всех – это остановить Россию у нас, закончить войну у нас, вывести их с нашей территории. Тогда, я уверен, не будет большой войны как в Европе, так и в мире", – подчеркнул Зеленский.
Он также сказал, что получил заверения от союзников во время заседания в формате "Рамштайн" в среду, что поддержка Украины продолжится, несмотря на сложную ситуацию в Израиле.
Согласно сообщению Офиса президента Украины, глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду заверил его, что США продолжат непрерывно давать Украине вооружение.