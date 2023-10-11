Зеленского заверили на "Рамштайне", что Украину "не бросят" из-за Израиля

Президент Владимир Зеленский получил заверения от союзников во время заседания в формате "Рамштайн" в среду, что поддержка Украины продолжится несмотря на сложную ситуацию в Израиле.

Об этом Зеленский сказал на брифинге с премьером Бельгии в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Обсудили подробно и с министром (обороны США. – Ред.) Остином, и со всеми министрами "Рамштайн", со всеми партнерами, командующими то, что Украине нужно... Мы поднимали вопрос об очень напряженной ситуации в Израиле и как это может повлиять. Конечно партнеры уверяют, что Украина все равно будет получать помощь, никто не будет бросать Украину", – отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что "мы верим нашим партнерам".

"Но без сомнения могу сказать: чем больше вызовов, тем больше нужно расфокусировать свое внимание, и это абсолютно понятно", – подчеркнул Зеленский.

Согласно сообщению Офиса президента Украины, глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду заверил его в том, что США продолжат непрерывно давать Украине вооружение.

Остин в среду объявил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 200 миллионов долларов.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заверила, что несмотря на сложную ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке война в Украине остается в центре внимания Запада.