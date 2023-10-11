Зеленський: Зменшення допомоги Україні несе ризик Третьої світової
Президент Володимир Зеленський вважає потенційне зменшення допомоги для України ризиком для світу опинитись на порозі Третьої світової війни.
Про це Зеленський сказав на брифінгу з прем’єром Бельгії в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
"Чи боюсь я, що впаде підтримка? Є такі ризики. Але це ризик не тільки для України… Якщо не допомагати Україні, Росія набереться сил. За якийсь час – рік, два, три - (якщо) не закінчиться війна тоді, у нас не буде потужності, і вона (Росія) повернеться для того, щоб знищити всю Україну і піти далі. А далі будуть уже країни Євросоюзу та НАТО", – сказав президент.
Далі він торкнувся напруженої ситуації у світі, зазначивши, що це вигідно Росії для того, аби міжнародна допомога для України зменшувалась.
"Я думаю, що те, що відбувається у світі, невипадкове. Сьогодні вони зацікавлені, щоб допомога Україні зменшувалась, і йдуть на різні речі, навіть на трагічні речі, навіть на інших континентах, в інших частинах світу для того, щоб була зменшена увага для України, допомога для України", – зазначив президент.
Якщо підтримка України зменшиться, це може загрожувати світу великою війною, вважає президент.
"Тому зменшувати (допомогу) – це ризик для всіх… Далі наші спільні ризики – чи залишиться об’єднаною Європа, об’єднаним Євросоюз, чи залишиться потужний союз НАТО, чи не розгориться Третя світова війна", – сказав він.
"Тому найдешевший варіант для всіх – це зупинити Росію у нас, закінчити війну у нас, вивести їх з нашої території. Тоді, я впевнений, не буде великої війни як у Європі, так і в світі", – наголосив Зеленський.
Він також сказав, що отримав запевнення від союзників під час засідання у форматі "Рамштайн" в середу, що підтримка України продовжиться попри складну ситуацію в Ізраїлі.
Згідно із повідомленням Офісу президента України, глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння.