Глава МИД Британии прибыл в Израиль с визитом поддержки

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в среду днем прибыл в Израиль, где он встретится с теми израильтянами, которые выжили после терактов ХАМАС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Клеверли также встретится с высокопоставленными израильскими лидерами, чтобы подчеркнуть поддержку Соединенным Королевством права Израиля на самооборону, отметили в британском Министерстве иностранных дел.

Выступая накануне в эфире Sky News, Клеверли осудил атаку ХАМАС и призвал сторонников палестинцев не участвовать в протестах в Великобритании.

Он сказал, что демонстрации вызывают беспокойство еврейской общины, "которая часто подвергается предвзятому отношению и угрозам насилия".

Ранее корпорация BBC сообщила о 17 погибших или пропавших без вести в Израиле британцев, в том числе детей.

Ожидается, что государственный секретарь США Энтони Блинкен отправится в Израиль в среду и прибудет в четверг, 12 октября.

Также Израиль накануне посетил глава МИД Чехии, который лично сопровождал эвакуированных чехов.

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