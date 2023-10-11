Глава МИД Британии прибыл в Израиль с визитом поддержки
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в среду днем прибыл в Израиль, где он встретится с теми израильтянами, которые выжили после терактов ХАМАС.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.
Клеверли также встретится с высокопоставленными израильскими лидерами, чтобы подчеркнуть поддержку Соединенным Королевством права Израиля на самооборону, отметили в британском Министерстве иностранных дел.
Выступая накануне в эфире Sky News, Клеверли осудил атаку ХАМАС и призвал сторонников палестинцев не участвовать в протестах в Великобритании.
Он сказал, что демонстрации вызывают беспокойство еврейской общины, "которая часто подвергается предвзятому отношению и угрозам насилия".
Ранее корпорация BBC сообщила о 17 погибших или пропавших без вести в Израиле британцев, в том числе детей.
Ожидается, что государственный секретарь США Энтони Блинкен отправится в Израиль в среду и прибудет в четверг, 12 октября.
Также Израиль накануне посетил глава МИД Чехии, который лично сопровождал эвакуированных чехов.
Читайте подробную статью о том, как теракты в Израиле меняют политику ЕС в отношении региона и что делать Украине.