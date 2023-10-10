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Голова МЗС Чехії особисто супроводжує чехів, яких евакуювали з Ізраїлю

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Вівторок, 10 жовтня 2023, 22:44

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський вирушив до Ізраїлю на літаку, який має забрати додому чеських громадян, що евакуюються після нападу терористичного угруповання ХАМАС.

Про це сам Ліпавський повідомив у соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Під час нетривалого перебування в Ізраїлі голова МЗС Чехії також висловив підтримку ізраїльському колезі Елі Коену та президенту Іцхаку Герцогу.

"Повертаюсь із літаком, повним чехів, які застрягли в країні через загрозу безпеці", – додав він, подякувавши Міністерству оборони своєї країни за організацію евакуації.

Президент Чехії Петр Павел уточнив, що додому повертаються "перші три десятки чехів", тож плануються додаткові евакуаційні рейси.

Низка європейських країн організували спеціальні евакуаційні рейси з Ізраїлю після того, як минулими вихідними на нього напало терористичне угруповання ХАМАС із сектору Гази.

Водночас комерційні польоти до Тель-Авіва у зв’язку з нападом ХАМАС на Ізраїль призупинили декілька американських та кілька найбільших європейських авіакомпаній. 

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