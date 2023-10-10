Голова МЗС Чехії особисто супроводжує чехів, яких евакуювали з Ізраїлю

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський вирушив до Ізраїлю на літаку, який має забрати додому чеських громадян, що евакуюються після нападу терористичного угруповання ХАМАС.

Про це сам Ліпавський повідомив у соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Під час нетривалого перебування в Ізраїлі голова МЗС Чехії також висловив підтримку ізраїльському колезі Елі Коену та президенту Іцхаку Герцогу.

"Повертаюсь із літаком, повним чехів, які застрягли в країні через загрозу безпеці", – додав він, подякувавши Міністерству оборони своєї країни за організацію евакуації.

Právě odletám z Izraele 🇮🇱, kde jsem vyjádřil podporu svému protějšku @elicoh1 a prezidentovi @Isaac_Herzog. Vezu domů plné letadlo Čechů 🇨🇿, kteří v zemi kvůli bezpečnostnímu riziku uvázli. Další pomoc na @mzvcr intenzivně řešíme. Velké díky i @ArmadaCR a @jana_cernochova. 🫡 pic.twitter.com/0Fp4lc0O4v — Jan Lipavský (@JanLipavsky) October 10, 2023

Президент Чехії Петр Павел уточнив, що додому повертаються "перші три десятки чехів", тож плануються додаткові евакуаційні рейси.

Низка європейських країн організували спеціальні евакуаційні рейси з Ізраїлю після того, як минулими вихідними на нього напало терористичне угруповання ХАМАС із сектору Гази.

Водночас комерційні польоти до Тель-Авіва у зв’язку з нападом ХАМАС на Ізраїль призупинили декілька американських та кілька найбільших європейських авіакомпаній.