Глава МЗС Британії прибув в Ізраїль з візитом підтримки
Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі у середу вдень прибув до Ізраїлю, де він зустрінеться з тими ізраїльтянами, які вижили після терактів ХАМАС.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.
Клеверлі також зустрінеться з високопоставленими ізраїльськими лідерами, щоб підкреслити підтримку Сполученим Королівством права Ізраїлю на самооборону, зазначили у британському Міністерстві закордонних справ.
Виступаючи напередодні в ефірі Sky News, Клеверлі засудив атаку ХАМАС і закликав прихильників палестинців не брати участь у протестах у Великій Британії.
Він сказав, що демонстрації викликають занепокоєння єврейської громади, "яка часто зазнає упередженого ставлення та погроз насильства".
Раніше корпорація BBC повідомила про 17 загиблих або зниклих безвісти в Ізраїлі британців, у тому числі дітей.
Очікують, що державний секретар США Ентоні Блінкен вирушить до Ізраїлю в середу й прибуде в четвер, 12 жовтня.
Також Ізраїль напередодні відвідав глава МЗС Чехії, який особисто супроводжував евакуйованих чехів.
Читайте докладну статтю про те, як теракти в Ізраїлі змінюють політику ЄС щодо регіону та що робити Україні.