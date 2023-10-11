Глава МЗС Британії прибув в Ізраїль з візитом підтримки

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі у середу вдень прибув до Ізраїлю, де він зустрінеться з тими ізраїльтянами, які вижили після терактів ХАМАС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Клеверлі також зустрінеться з високопоставленими ізраїльськими лідерами, щоб підкреслити підтримку Сполученим Королівством права Ізраїлю на самооборону, зазначили у британському Міністерстві закордонних справ.

Виступаючи напередодні в ефірі Sky News, Клеверлі засудив атаку ХАМАС і закликав прихильників палестинців не брати участь у протестах у Великій Британії.

Він сказав, що демонстрації викликають занепокоєння єврейської громади, "яка часто зазнає упередженого ставлення та погроз насильства".

Раніше корпорація BBC повідомила про 17 загиблих або зниклих безвісти в Ізраїлі британців, у тому числі дітей.

Очікують, що державний секретар США Ентоні Блінкен вирушить до Ізраїлю в середу й прибуде в четвер, 12 жовтня.

Також Ізраїль напередодні відвідав глава МЗС Чехії, який особисто супроводжував евакуйованих чехів.

Читайте докладну статтю про те, як теракти в Ізраїлі змінюють політику ЄС щодо регіону та що робити Україні.