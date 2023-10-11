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10 государств НАТО договорились углубить инициативу европейской ПВО "Небесный щит"

Среда, 11 октября 2023, 21:35

Министры обороны десяти стран-членов НАТО в среду подписали меморандум о взаимопонимании по дальнейшему развитию европейской инициативы развития противовоздушной обороны "Небесный щит".

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, пишет "Европейская правда".

Меморандум в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подписали представители десяти стран-участниц "Небесного щита": Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Словения, Венгрия, Чехия и Эстония.

Инициатива под руководством Германии направлена на усиление европейской противовоздушной и противоракетной обороны путем совместного приобретения оборудования и ракет для ПВО, что усиливает соответствующие интегрированные способности Альянса.

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"Европейская инициатива "Небесный щит" под руководством Германии демонстрирует важность того, что члены Альянса усиливают свои усилия по выполнению требований НАТО, обеспечивая при этом оперативную совместимость и интеграцию", – прокомментировал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

"Таким образом, эта инициатива помогает превратить обязательства членов Альянса по оборонным расходам в реальные силы и средства, доступные для нашей коллективной обороны. Она также демонстрирует четкое стремление европейских членов Альянса к справедливому распределению бремени", – добавил он.

Напомним, осенью прошлого года Германия предложила инициативу "Небесный щит", которая направлена на усиление противовоздушной обороны в Европе и лучшую концентрацию усилий в этой области. В инициативе уже участвуют 19 европейских государств, в том числе нейтральные Австрия и Швейцария.

Детали об инициативе и то, почему она расколола союзников, читайте в статье "ЕвроПравды".

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