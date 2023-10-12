Германия будет держать 35 тысяч военных в состоянии повышенной готовности для обороны НАТО

В будущем Германия будет держать 35 тысяч солдат в состоянии повышенной готовности для реализации новой стратегии сдерживания и обороны НАТО.

Об этом сказал министр обороны страны Борис Писториус на полях встречи НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Stern.

"Речь идет о поддержке региональных оборонных планов конкретными силами", – пояснил Борис Писториус.

Речь идет не только о 35 тысячах солдат в состоянии высокой или максимальной готовности, а также об около 200 самолетов, фрегатов, корветов и много другой военной техники.

Главное командование сил НАТО в Европе сможет просить о применении этих войск с 2025 года. "Мы де-факто идем ва-банк", – сказал Писториус.

Новая оборонная модель НАТО предусматривает содержание 300 тысяч военных в состоянии высокой готовности для возможных миссий НАТО в будущем. Сегодня страны НАТО предоставляют около 40 тысяч солдат для сил быстрого реагирования Альянса.

Балтийские страны настаивали на реорганизации оборонных планов НАТО, в частности, из-за угроз со стороны России. После того, как лидер Кремля Владимир Путин отдал приказ о полномасштабной атаке на Украину, в НАТО не исключают возможность действий против стран-членов Альянса. Эстония, Латвия и Литва считаются особенно уязвимыми перед российской угрозой.

Летом в НАТО приняли региональные оборонные планы на случай возможной агрессии против государств-членов. На более чем 4400 страницах эти планы определяют, как критические места на территории Альянса должны быть защищены и обороняться в чрезвычайных ситуациях. Реализация этих планов станет возможной благодаря новой модели вооруженных сил.