Німеччина триматиме 35 тисяч військових у стані підвищеної готовності для оборони НАТО

У майбутньому Німеччина триматиме 35 тисяч солдатів у стані підвищеної готовності для реалізації нової стратегії стримування та оборони НАТО.

Про це сказав міністр оборони країни Борис Пісторіус на полях зустрічі НАТО в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Stern.

"Йдеться про підтримку регіональних оборонних планів конкретними силами", – пояснив Борис Пісторіус.

Мова йде не тільки про 35 тисяч солдатів у стані високої або максимальної готовності, а також про близько 200 літаків, фрегатів, корветів та багато іншої військової техніки.

Головне командування сил НАТО в Європі зможе просити про застосування цих військ з 2025 року. "Ми де-факто йдемо ва-банк", – сказав Пісторіус.

Нова оборонна модель НАТО передбачає утримання 300 тисяч військових у стані високої готовності для можливих місій НАТО в майбутньому. Сьогодні країни НАТО надають близько 40 тисяч солдатів для сил швидкого реагування Альянсу.

Балтійські країни наполягали на реорганізації оборонних планів НАТО, зокрема, через загрози з боку Росії. Після того, як лідер Кремля Владімір Путін віддав наказ про повномасштабну атаку на Україну, в НАТО не виключають можливість дій проти країн-членів Альянсу. Естонія, Латвія і Литва вважаються особливо вразливими перед російською загрозою.

Влітку у НАТО ухвалили регіональні оборонні плани на випадок можливої агресії проти держав-членів. На більш ніж 4400 сторінках ці плани визначають, як критичні місця на території Альянсу повинні бути захищені і оборонятися в надзвичайних ситуаціях. Реалізація цих планів стане можливою завдяки новій моделі збройних сил.