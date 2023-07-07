Саммит НАТО утвердит три региональных плана обороны для противодействия РФ и терроризму

Саммит НАТО в Вильнюсе примет три новых региональных оборонных плана для противодействия двум главным угрозам Альянса: России и терроризму.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу на пресс-конференции накануне саммита Альянса в Вильнюсе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"На саммите мы сделаем дальнейшие важные шаги для усиления нашего сдерживания и обороны. С помощью трех новых региональных оборонных планов, для противодействия двум главным угрозам нашему Альянсу: России и терроризму", – сказал Столтенберг.

Он пояснил, что один план будет принят для севера, Атлантики и европейской Арктики.

"Второй – для центра, охватывающий Балтийский регион и Центральную Европу; и южный план для Средиземноморья и Черного моря", – добавил генсек.

Для выполнения этих планов НАТО переводит 300 тысяч военнослужащих в состояние повышенной готовности, в том числе значительные военно-воздушные и военно-морские силы, отметил Столтенберг.

Также он ожидает, что лидеры примут План действий по развитию оборонного производства, направленный на увеличение спроса, наращивание мощностей и усиление оперативной совместимости.

"Для этого нам нужно больше инвестировать. На саммите члены Альянса возьмут на себя более амбициозное обязательство инвестировать в оборону не менее 2% валового внутреннего продукта ежегодно", – добавил генсек.

Столтенберг также рассказал, что на саммите Альянса в Вильнюсе лидеры примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента.

При этом он не стал раскрывать содержание будущего решения НАТО относительно членства Украины.

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