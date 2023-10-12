Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал подписание на следующей неделе документов, которые позволят увеличить вдвое экспортные способности украинской логистики с Румынией и Молдовой.

Об этом Шмыгаль сказал в четверг на Киевском международном экономическом форуме, его цитирует "Лига", пишет "Европейская правда".

"Минагро улучшило прогноз с 72 млн до 79 млн тонн урожая в этом году. Это лучше, чем мы ожидали, и это уже второе улучшение. Это ключевая часть нашего экспорта", – отметил премьер.

Для того чтобы вывезти зерно, Украина собирается, в частности, расширять экспортные маршруты, добавил он.

"Мы в активном диалоге с Румынией, Словакией, Молдовой. Буквально ежедневно происходят переговоры. На следующей неделе у нас будет совместное заседание правительств – украинского и румынского. Я убежден, будет подписано и очень быстро реализовано массу документов, которые позволят увеличить вдвое экспортные способности нашей логистики с Румынией и Молдовой также", – сказал Шмыгаль.

Напомним, 10 сентября президент Владимир Зеленский посетил Румынию с первым официальным визитом за время полномасштабной войны.

По итогам визита Зеленский объявил, что Украина и Румыния подписали декларацию о сотрудничестве в ключевых сферах.